Migrante mexicano sufre quemaduras al cruzar oculto en vehículo la frontera de EE.UU.

EL VALLE

San Ysidro California.- Un inmigrante mexicano fue descubierto por la mañana, al tratar de cruzar la frontera con México escondido en un compartimiento construido al lado del tanque de combustible de un vehículo, lo que le causó quemaduras, informaron este lunes las autoridades migratorias de Estados Unidos. Cabe mencionar que, el hallazgo ocurrió en una inspección de rutina de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada de San Ysidro (California), uno de los más ocupados del mundo, el equipo canino de CBP llamó la atención de los agentes sobre una camioneta conducida por un joven de 20 años.

El automóvil fue enviado a una segunda inspección, en la que los agentes encontraron a una persona oculta en un compartimento fabricado para ese propósito junto al tanque de combustible, informó CBP en un comunicado, las autoridades de emergencia trasladaron al hombre, identificado como ciudadano mexicano, a un hospital para recibir tratamiento por las quemaduras sufridas durante un intento de contrabando de migrantes.

Cabe resaltar que, a través de un comunicado, Mariza Marín, directora del Puerto de San Ysidro dijo: “Este caso pone de relieve las tácticas peligrosas e inhumanas empleadas por los contrabandistas, quienes priorizan las ganancias por encima de las vidas humanas”.

La directora Marín, resaltó que el mexicano fue rescatado de una situación que ponía en peligro su vida, mientras que el conductor fue arrestado y acusado de tráfico ilícito de inmigrantes, los activistas han advertido que la política antiinmigrante del presidente estadounidense, Donald Trump, no detendría la inmigración, sino que sólo forzaría a los extranjeros a tomar mayores riesgos para ingresar al país.