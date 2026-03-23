Amozoc fortalece la atención de emergencias con nueva ambulancia avanzada de SUMA

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Con el objetivo de fortalecer la atención de emergencias en el municipio, el Ayuntamiento de Amozoc 2024-2027 llevó a cabo la firma de un Convenio de Coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, acción que permitirá contar con una ambulancia más, totalmente equipada, al servicio de la ciudadanía.

Durante el acto de firma de convenio y entrega de ambulancia el presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero, destacó la importancia de este tipo de acciones ante el crecimiento poblacional del municipio, señalando que es fundamental reforzar el parque vehicular y la capacidad de respuesta para atender de manera oportuna cualquier emergencia.

Asimismo, el edil agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, así como el apoyo del secretario de Salud, Dr. Joaquín Espidio Camarillo, “Nuestro gobernador está apoyando mucho al municipio de Amozoc y sé que seguiremos contemplados en su plan de trabajo” resaltó.

De igual manera, reconoció la labor del titular del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y Desastres (SUMA Puebla), Cristian Hernández Ramírez, por contribuir al fortalecimiento de los servicios de atención prehospitalaria en Amozoc.

La unidad estará a cargo de personal de SUMA y estará disponible con dos paramédicos las 24 horas de los 7 días de la semana; así con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana, con responsabilidad y resultados, priorizando la seguridad y el bienestar de las y los ciudadanos.