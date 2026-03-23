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Tensión en Chignahuapan; reportan enfrentamiento en Michac

By Roberto Desachy / 23 marzo, 2026

Desde Puebla

Reportan un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y pobladores de la comunidad de Michac, en el municipio de Chignahuapan.

Hasta ahora se desconocen las causas y consecuencias del conflicto.

La situación generó movilización en la zona y se recomienda extremar precauciones y evitar el área.

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