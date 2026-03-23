Cuba se prepara ante una posible agresión militar de EE.UU. y alerta del aumento de las tensiones

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El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, aseguró que el país se está preparando para la posibilidad de una agresión militar por parte de Estados Unidos, en una entrevista concedida a ‘NBC News’ y emitida este fin de semana.

Durante su intervención en el programa ‘Meet the Press’, el diplomático afirmó que las Fuerzas Armadas cubanas “están siempre preparadas” y que actualmente se alistan ante ese escenario, subrayando que sería “ingenuo” no contemplarlo tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y la agresión militar contra Irán.

No obstante, Fernández de Cossío matizó que La Habana no considera probable un conflicto armado y expresó que el Gobierno cubano “realmente espera que no ocurra”, insistiendo en que no existe justificación para una acción militar contra la isla.

El viceministro defendió además que Cuba es un país “pacífico” que no representa una amenaza para Estados Unidos, aunque reivindicó el derecho de la nación a defenderse. En paralelo, reiteró la disposición de su Gobierno a mantener el diálogo con Washington pese a la creciente tensión bilateral.

Trump asegura que puede hacer “lo que quiera” con Cuba

La semana pasada, el presidente estadounidense afirmó que sería “un gran honor” para él “tomar” Cuba. “Creo que puedo hacer lo que quiera con ella”, precisó Trump. Las declaraciones se producen en un contexto de deterioro de las relaciones entre ambos países.

Según explicó el propio Fernández de Cossío en la entrevista recogida por ‘NBC News’, las fricciones se han intensificado tras recientes movimientos de la Administración estadounidense, incluyendo presiones económicas y advertencias de posibles acciones más contundentes.

Por su lado, el dirigente cubano denunció el impacto del embargo estadounidense y, en particular, de las restricciones al suministro de combustible, que han agravado la crisis energética en la isla, provocando apagones y dificultades en sectores clave como el transporte y la sanidad.

Este mismo domingo, las autoridades cubanas informaron de que el sistema eléctrico nacional logró restablecerse tras un nuevo apagón general, el segundo en menos de una semana. En La Habana, gran parte del servicio fue recuperándose de forma progresiva durante la jornada, aunque las autoridades advirtieron de que la demanda sigue superando la capacidad de generación.