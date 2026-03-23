Derrame de hidrocarburo de Dos Bocas alcanza costas de Veracruz

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Residuos de hidrocarburo fueron detectados en playas de Veracruz tras ser desplazados por corrientes marinas desde Tabasco

El arribo de residuos de hidrocarburo a playas de Veracruz encendió la alerta ambiental en la región, luego de que autoridades estatales confirmaran que el material fue desplazado por corrientes marinas desde altamar, presuntamente desde la zona de Dos Bocas, en Tabasco.

El gobierno de Veracruz informó que mantiene coordinación con el Gobierno federal para atender la limpieza de las costas y dar seguimiento a la investigación sobre el origen del derrame.

Corrientes marinas trasladan hidrocarburo a Veracruz

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Marina y del Gobierno de México apuntan a que el derrame se generó en el mar, posiblemente vinculado a una embarcación, y fue arrastrado por las corrientes hasta el litoral veracruzano.

“Si hay derrame, las corrientes lo traen y a nosotros nos corresponde limpiar y apoyar al Gobierno federal”, señaló la gobernadora Rocío Nahle, en conferencia de prensa.

Federación investiga el origen del derrame

Nahle precisó que la investigación está a cargo de instancias federales, incluida la Fiscalía General de la República, debido a que el evento ocurrió fuera de la jurisdicción estatal.

En paralelo, el gobierno de Veracruz solicitará un reporte detallado a la Secretaría de Medio Ambiente estatal, en coordinación con municipios costeros, para contar con información precisa y evitar especulaciones.

Limpieza en playas y monitoreo ambiental

Las primeras afectaciones se reportaron en el municipio de Pajapan, donde se desplegaron labores inmediatas de limpieza.

Posteriormente, las acciones se extendieron a otras zonas como Veracruz, Boca del Río y Alvarado, donde autoridades locales informaron condiciones favorables tras los trabajos de remediación.

En cuanto a la fauna, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente mantiene vigilancia en la zona. Hasta el momento, se reportó la atención de una tortuga, que no presentaba contaminación por hidrocarburos y fue reintegrada a su hábitat.

Impacto ambiental bajo revisión y sin descartar responsabilidades

El caso se mantiene bajo investigación federal para determinar el origen exacto del derrame y posibles responsabilidades.

Mientras tanto, autoridades estatales y federales continúan con labores de limpieza y monitoreo ambiental en el litoral veracruzano, en un contexto donde este tipo de incidentes refuerza la necesidad de vigilancia en operaciones marítimas vinculadas al sector energético.