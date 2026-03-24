Armenta anuncia modernización del aeropuerto Hermanos Serdán

– Autoridades federales, estatales y militares coordinan acciones para fortalecer la infraestructura aeroportuaria y elevar la calidad del servicio.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Para concretar acciones de mejora con la modernización del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó una reunión estratégica con la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el director de Grupo Mundo Maya, el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal.

La titular de SECTUR destacó que este proyecto forma parte de una estrategia conjunta entre ambos niveles de gobierno para fortalecer la proyección del estado y posicionarlo como un destino competitivo.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier reiteró que estas obras de remodelación reforzarán la conectividad, atraerán más turismo y detonarán el desarrollo económico en Puebla, resultado de la coordinación entre el gobierno federal y estatal.

Subrayó que esta colaboración representa una inversión relevante para Puebla, al tiempo que confirmó que su administración destinará recursos para modernizar el aeropuerto y garantizar instalaciones dignas, eficientes y acordes a las necesidades de las y los usuarios.

En tanto, el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal afirmó que las mejoras elevarán la calidad del servicio, lo que beneficiará directamente a pasajeros y fortalecerá la infraestructura aeroportuaria del país, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el encuentro, se anunció una próxima remodelación integral del aeropuerto, así como el incremento de frecuencias aéreas, sumándose a las 12 nuevas rutas nacionales e internacionales ya impulsadas.