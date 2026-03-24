Liga MX: ¿Cuándo se reanuda la jornada 13 del Clausura 2026?

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Esta semana no se disputará el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Esto debido a que la Selección Mexicana de futbol enfrentará 2 partidos en la Fecha FIFA. Así, el 28 de marzo en el Estadio Banorte los dirigidos por Javier Aguirre se medirán con Portugal, para tres días más tarde jugar contra Bélgica.

Es por ello que no se disputará el campeonato local. Para cuando regrese la jornada 13 en los primeros días de abril, los protagonistas serán los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes vienen de empatar con los Cementeros del Cruz Azul y vencer a las Águilas del América.

Ahora, los de Efraín Juárez serán visitantes y se enfrentarán al líder general de la competencia: las Chivas Rayadas del Guadalajara. Por su parte, el equipo de Gabriel Milito buscará renovar la histórico hegemonía del “Rebaño Sagrado” sobre los del Pedregal en territorio tapatío, siendo de los partidos más emocionantes.

¿Cuándo es la Jornada 13 del Clausura 2026?

El campeonato se reanudará el 3 de abril y se alargará hasta el domingo 5 de abril con los partidos de: Puebla vs. FC Juárez, Necaxa vs. Mazatlán, Tijuana vs. Tigres, Monterrey vs. San Luis, Querétaro vs. Toluca, León vs. Atlas, Cruz Azul vs. Pachuca, Santos vs. América y Chivas vs. Pumas.

En estos días, equipos como Guadalajara, Cruz Azul, Toluca o Tigres seguirán con la búsqueda de la cima del campeonato, con varios jugadores llegando a la próxima jornada con la ilusión de participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Asimismo, otros equipos tendrán el objetivo de obtener un puesto para la liguilla.

Partidos de la Jornada 13 del Clausura 2026

Estos son todos los duelos de la Jornada 13:

Puebla vs. FC Juárez

Fecha: Viernes 3 de abril de 2026

Hora: 7:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Transmisión: TV Azteca, FOX

Necaxa vs. Mazatlán

Fecha: Viernes 3 de abril de 2026

Hora: 9:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Estadio Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Transmisión: Claro Sports, Vix, TV Azteca

Tijuana vs. Tigres

Fecha: Viernes 3 de abril de 2026

Hora: 9:06 pm (hora del centro de México)

Lugar: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

Transmisión: FOX

Monterrey vs. San Luis

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Hora: 5:00 pm (hora del centro de México)

Lugar: Estadios BBVA, Guadalupe, Nuevo León

Transmisión: TUDN, Vix

Querétaro vs. Toluca