Es un asunto de Estado: Sheinbaum rechaza indulto a Mario Aburto en caso Colosio

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La presidenta Claudia Sheinbaum habló del caso Colosio, excandidato a la presidencia del PRI en 1994, esto dejando el claro que el asesinato del priista es un asunto de estado y no se soluciona con un indulto, esto tras las declaraciones del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato presidencial.

“El asesinato de Colosio es un asunto de Estado por como ocurrió, es un candidato a la presidencia que fue asesinado. No es un asunto de indulto de una presidenta”, expresó.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum dejó en claro que su gobierno siempre va ser solidario con las víctimas, y lamentó que el ahora senador de Movimiento Ciudadano, Colosio Riojas creció con la ausencia de sus padres.

“Cualquier víctima tiene que tener nuestra solidaridad siempre, este joven vivió una tragedia con la muerte de su padre y luego el fallecimiento de su madre. Son niños que vivieron una situación muy frágil”, mencionó.

¿Qué dijo Colosio Riojas de Mario Aburto?

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum considerar el indulto para Mario Aburto, responsable confeso del asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en 1994 durante un acto de campaña en Tijuana.

La propuesta, planteada en entrevista en el programa Café Milenio, busca —según el legislador— dar un cierre definitivo a uno de los casos más emblemáticos de la historia política reciente de México.

Colosio Riojas explicó que su solicitud no tiene como objetivo reabrir el caso ni generar una nueva polémica, sino evitar que el magnicidio continúe siendo utilizado con fines políticos.

“Ha sido un caso muy manoseado”, señaló al referirse al tratamiento que distintos gobiernos han dado al asesinato de 1994.

De acuerdo con el marco legal mexicano, la persona titular del Poder Ejecutivo tiene la facultad de conceder indultos en casos específicos.

En ese sentido, el legislador planteó que la presidenta Claudia Sheinbaum podría ejercer esta atribución de manera excepcional en el caso de Mario Aburto, quien fue sentenciado por el homicidio ocurrido en Baja California.

Por ello, sugirió que, en caso de concretarse el indulto, se contemple la posibilidad de que Aburto salga del país como parte de una medida para cerrar el episodio.