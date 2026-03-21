En la Feria Nacional del Libro BUAP 2026 se escuchan las historias de los niños migrantes

La tierra que nos sueña

Historias de niñas, niños y jóvenes que migran

Desde Puebla

El texto es un homenaje a la antropóloga Valentina Glockner Fagetti, en el que se narran 13 historias de niños y niñas migrantes. El libro fue escrito por personas diversas académicas, abogadas, escritoras y periodistas.

Valentina Glockner Fagetti fue una antropóloga mexicana cuya obra transformó de manera decisiva los estudios sobre infancia y migración en México y América Latina. Su trabajo abrió un campo crítico que desplazó la mirada dominante sobre la niñez migrante -frecuentemente situada bajo categorías de tutela, vulnerabilidad o control- para reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales y políticos en movimiento.

Su legado permanece como una referencia para repensar la migración infantil desde la dignidad y la justicia social.

El texto fue presentado por las autoras e investigadoras Verónica Macías Andere, Rosalba Elizabeth Rivera Zúñiga y Karla Villaseñor Palma.

“El llamado en estas presentaciones es conjuntar las herramientas para no dejar que los adultos decidan la vida de las niñas y los niños migrantes”, sostuvo Verónica Macías Andere.

“Este es un libro que imagina, que crea, pero también que visibiliza y denuncia. Este libro es un homenaje, por un lado, a las niñas, niños y jóvenes que migran, y por el otro, a Valentina Glockner, quien creía que era urgente que esas historias fueran escuchadas, escritas y difundidas para provocar acciones de justicia y cuidado”, subrayó Rosalba Rivera Zúñiga.

“Valentina quería que ninguna niña, ningún niño se quedara sin ese pequeño territorio de resguardo que a veces es lo único que salva. Un rincón para dormir sin miedo para aprender sin prisa, para imaginar un mundo distinto, para creer que ese mundo es posible, y quizá por eso, este libro existe”, afirmó Karla Villaseñor Palma, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP.

Los colmillos del muertito narra la historia un niño vampiro mexicano, un libro ilustrado, escrito por Lola Ancira

Los colmillos del muertito es un libro ilustrado, escrito por Lola Ancira, en el que cuenta la historia de un niño vampiro de origen otomí. Se trata de un texto en el que se trata por vez primera la figura de un niño vampiro mexicano, lo que es considerado como una novedad literaria.

El libro explora la literatura de “terror rural”, en la que a través de la vida de Pablito, el niño vampiro, la autora presenta y analiza dicotomías universales como vida y muerte, el día y la noche, bondad y maldad.

Este texto está inspirado en otro libro sobre vampiros de la escritora mexicana Gabriela Rábago Palafox, titulado La voz de la sangre, obra determinante en la creación de Pablito, personaje principal de Los colmillos del muertito de Lola Ancira.

Carmen Dolores Ancira Zamudio, mejor conocida como Lola Ancira, obtuvo una Mención Honorífica en el XLIX Concurso Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés en 2020.

“La madre es un personaje muy fuerte, porque ella dice: ‘voy a hacer todo lo necesario para que mi criatura esté viva y siga bien’. Se trata de abrazar esto mostruoso que es nuestro -que sale de nuestras entrañas- porque es nuestro y hacer todo lo posible por protegerlo y que esté bien. Tiene un final ambiguo; lo quise así para dejarlo a la interpretación libre del lector”, expresó Lola Ancira.