Recuperan en Tecamachalco “nodriza” con vehículos de colección

– El trabajo conjunto y la respuesta inmediata de SEMAR, DEFENSA, Guardia Nacional, Seguridad Pública Estatal, FGE y Policía Municipal permitió ubicar las unidades en Tecamachalco.

Desde Puebla

TECAMACHALCO, Pue.- Como resultado de la coordinación interinstitucional y de diversas labores operativas, en las últimas horas las fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales localizaron y recuperaron una nodriza que transportaba vehículos de colección.

Tras recibir el reporte sobre la no localización de las unidades en la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del municipio de Amozoc, autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo que incluyó la instalación de cercos de seguridad y puntos de inspección.

La respuesta inmediata y el trabajo coordinado entre instituciones de seguridad y procuración de justicia permitió ubicar la nodriza junto con los vehículos de colección, en el municipio de Tecamachalco. En seguimiento a las acciones operativas, el conductor fue localizado ileso momentos después.

En este operativo participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tecamachalco y Fiscalía General del Estado (FGE).