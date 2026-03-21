Ángeles Mastretta y el traductor Anisuz Zaman, en la FENALI BUAP

La escritora Ángeles Mastretta y Anisuz Zaman presentaron las obras Pescador del río Padma, del autor Manik Bandyopadhyay y Hielo Negro de Mahmudul Haque, en el marco de las actividades de la FENALI 39 de la BUAP

Desde Puebla

Las obras son una coedición de Ediciones BUAP y editorial Del Lirio y fueron traducidas del bengalí al español por Anisuz Zaman, lo mismo que Arráncame la vida de Ángeles Mastretta y Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.

En la presentación Ángeles Mastretta sondeó la historia de vida y las motivaciones del traductor, quien dijo que los retos de trasladar las letras e ideas a otro idioma radica en conservar la lealtad a la emoción de las palabras, a la estructura y a su musicalidad.

Anisuz Zaman relató que Hielo Negro es frío, dolor y el Pescador del río Padma se escribió casi cuatro décadas antes que 100 Años de Soledad.

Ángeles Mastretta destacó ambas obras por narrar un mundo prodigioso, impresionante, que el traductor describió como suyo.