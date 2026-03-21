Trump amenaza con mandar al ICE a aeropuertos para encargarse de la seguridad

Excélsior

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado con desplegar agentes federales de inmigración en los aeropuertos estadounidenses si los demócratas del Congreso no aceptan de inmediato financiar la seguridad aeroportuaria.

“Trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los aeropuertos, donde se encargarán de la seguridad como nunca antes se ha visto”, escribió Trump en una publicación en las redes sociales.

Se quedan sin sueldo

El personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se quedará sin su segundo sueldo completo el 27 de marzo, en medio de un cierre parcial del Gobierno que ya cumple 36 días, mientras los legisladores se enfrentan por el presupuesto de la agencia matriz de la TSA, el Departamento de Seguridad Nacional.

Los agentes de la TSA se han dado de baja por enfermedad en las últimas semanas al quedarse sin sueldo. La escasez de agentes de seguridad ha provocado trastornos en los viajes en los principales aeropuertos.

Demócratas vs Republicanos

Desde el 14 de febrero, los recursos para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del ICE. El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos.

Debido a este cierre parcial, miles de funcionarios federales del DHS están en desempleo técnico, mientras que muchos otros, cuyas funciones se consideran esenciales, siguen trabajando. En ambos casos, no reciben salarios.

Los cerca de 65 mil empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo.