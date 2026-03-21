España llega a Puebla previo al Mundial; enfrentará a Perú 

Excélsior

España, una de las selecciones favoritas para conquistar el Mundial 2026, tendrá presencia en México antes de la Copa del Mundo y lo hará con un partido amistoso ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc, en la fecha FIFA de junio.

La confirmación llegó por parte de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Futbol, quien reveló que el combinado sudamericano ya tiene cerrado este compromiso ante una de las potencias del futbol mundial.

“Para junio tenemos un amistoso en México con España”, explicó el directivo, dejando claro que el duelo formará parte de la preparación internacional de ambas selecciones.

El encuentro, programado para el 8 de junio en Puebla, representa la visita de una selección que no solo carga historia, sino que llega como serio contendiente al título mundial, con una base consolidada y aspiraciones reales de levantar la Copa.

Además, la presencia de España en territorio mexicano no será aislada. Durante el Mundial 2026, el conjunto europeo disputará su último partido de la fase de grupos en Guadalajara, donde enfrentará a Uruguay, en uno de los encuentros más atractivos de esa ronda.

Este anuncio se suma a una carga importante de futbol internacional en México, que ya vive actividad relevante en esta misma fecha FIFA de marzo con el torneo de repechaje rumbo al Mundial, donde Guadalajara recibe a Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo, mientras que Monterrey es sede de los duelos entre Bolivia, Surinam e Iraq.