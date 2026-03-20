Comparecen titulares de SOAPAP y Agua de Puebla en el Congreso

Desde Puebla

En sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de la LXII Legislatura comparecieron Josefina Morales Guerrero, titular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) y Jordi Bosch Bragado, director general de la empresa Agua de Puebla, quienes presentaron un panorama sobre las acciones realizadas y el cumplimiento de la concesión.

Durante su exposición, la titular del SOAPAP dio cuenta de los ingresos y gastos del organismo, el avance en el pago de la deuda, la cobertura que se tiene, así como el seguimiento de las obras de mantenimiento y el cumplimiento tanto de los indicadores como del Plan de Inversión por parte de la empresa.

Josefina Morales Guerrero expuso que, para mejorar los servicios se han tramitado nuevos permisos ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues actualmente se tienen 10 títulos de asignación que respaldan 208 pozos que opera Agua de Puebla y, en la actualidad se tienen autorizados 126.2 millones de metros cúbicos, para dotar de 191.8 litros a cada habitante.

Por su parte, el director general de Agua de Puebla, Jordi Bosch Bragado, presentó un balance técnico del ejercicio 2025, en el que expuso los principales indicadores respecto a la operación de un sistema hidráulico que atiende 963 colonias, con más de 4 mil 100 kilómetros de red de distribución de agua potable y más de 3 mil 200 kilómetros de drenaje sanitario.

De acuerdo con el director general, hubo un incremento de 3 hectómetros cúbicos durante el año 2025 respecto a 2024, resultado de la recuperación de caudales, rehabilitación de infraestructura y optimización operativa. Expuso que este aumento no sólo impacta en volumen, sino en redistribución del servicio, que permite llevar agua a zonas que durante años enfrentaron limitaciones.

En su intervención, la diputada representante del Partido Movimiento Ciudadano, Fedrha Isabel Suriano Corrales, señaló que hay una superposición de funciones con el Ayuntamiento de Puebla, por lo que solicitó precisar las acciones adicionales, diferenciadas y medibles que realizan en materia de monitoreo, control y mejora de la calidad del agua; además, quién asume la responsabilidad cuando no se cumple con estándares de saneamiento y cómo justifican su permanencia operativa cuando los indicadores siguen deteriorándose y en números rojos.

Por su parte, la diputada de la Representación Legislativa del Partido Revolucionario Institucional, Delfina Pozos Vergara, planteó cuestionamientos relacionados con la contratación de un despacho externo para la realización de actos de autoridad, como la determinación de verificaciones, cobros y posibles sanciones a las y los usuarios, así como conductas de estas personas que podrían configurarse en delitos. También cuestionó sobre la falta de recursos federales para la construcción de plantas de tratamiento.

El diputado Elpidio Díaz Escobar, del Grupo Legislativo del Partido Fuerza por México, cuestionó a los comparecientes sobre el desabasto del agua en colonias, también sobre el incremento en las tarifas cuando el suministro es insuficiente o inexistente, así como fallas en sistemas de revisión y facturación que generan cobros indebidos a costa de las y los ciudadanos.

Durante su participación, el diputado Elías Lozada Ortega, del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, planteó temas relacionados con el abastecimiento de agua cuatro días a la semana, como lo contempla la concesión. También, sobre las inversiones y la calidad de las obras y proyectos, así como la atención a las quejas por cobros excesivos a las y los usuarios, por un servicio que es ineficiente o inexistente.

El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, solicitó información sobre el porcentaje de agua que se pierde en la red de distribución y la razón por la que no se han atendido las fugas. Asimismo, las causas de la baja dotación en algunas zonas de cobertura y las acciones implementadas para incrementar el líquido, así como la baja de recursos en saneamiento y alcantarillado.

En tanto, la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, hizo cuestionamientos sobre la respuesta que se ha dado a las y los usuarios sobre los cobros excesivos por el servicio de agua, el trabajo en las plantas tratadoras de agua, el cumplimiento a las normas oficiales y las áreas de mejora del servicio.

Por su parte, la diputada María de la Barreda Angon, del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, solicitó detalles sobre la inversión pactada, el monto pagado, contratado y ejecutado derivado del plan contenido en el título de concesión. Además, preguntó en qué fecha cumplirán con los estándares establecidos.

Durante su participación, el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Julio Miguel Huerta Gómez, formuló preguntas relacionadas con el trámite de títulos de concesión ante Conagua, así como las zonas de perforación, quién elaboró los estudios de impacto ecológico y cuáles son. Además, las principales decisiones técnicas o administrativas que permiten ese nivel de cumplimiento y las estrategias a seguir para fortalecer los rubros que representan áreas de oportunidad.

APRUEBAN EXHORTO PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS PARA EL COBRO DE AGUA POTABLE

Tras el desahogo de la comparecencia, las y los integrantes de la Comisión aprobaron un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento y al Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán, para que en el ámbito de su competencia implementen un programa de estímulos en el cobro del servicio de agua potable.

Lo anterior, priorizando las zonas de mayor marginación y el beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad, para garantizar su acceso adecuado y oportuno al agua.

Cabe mencionar que la propuesta fue impulsada por la diputada Araceli Celestino Rosas, con la finalidad de fortalecer los servicios en el municipio de Tehuacán.