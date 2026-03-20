Accidente en la carretera estatal Serdán–Atenco deja motociclista muerto

Desde Puebla

Un motociclista perdió la vida la tarde de este viernes, luego de derrapar sobre la carretera estatal Serdán–Atenco, a la altura del CERESO.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad, lo que provocó el accidente.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.