Accidente en la carretera estatal Serdán–Atenco deja motociclista muerto

Desde Puebla
Un motociclista perdió la vida la tarde de este viernes, luego de derrapar sobre la carretera estatal Serdán–Atenco, a la altura del CERESO.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad, lo que provocó el accidente.
Al lugar acudieron cuerpos de emergencia; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.
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