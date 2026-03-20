Denuncian irregularidades por robo de 300 mil a escuela de Huauchinango

Abelardo Domínguez

Crecen las sospechas ante el presunto “robo” de 300 mil pesos del programa La Escuela Es Nuestra en Huauchinango: padres de familia piden intervención de las autoridades

Aunque “presuntamente se trató de un asalto” sobre la carretera federal México Tuxpan, padres de familia de la Escuela Primaria Carlos I Betancourt, cuestionan lo que “verdaderamente sucedió”, puesto que la “tesorera” nada debía hacer con el dinero en efectivo en la Casa Carmen Serdán en Venta Grande.

Los padres de familia indicaron que el dinero ($300,000.00 mil pesos) fueron retirados del banco desde el mes de enero y puestos a disposición de la Tesorera del Comité Alma Rosa “N”. Fue el pasado 14 de marzo (dos meses después de retirar el dinero) y el día que debía pagarse a los contratistas, cuando ocurrió el “presunto asalto”, dejando sin el recurso a los beneficiarios del programa.

Ante esta situación, los padres de familia exigen a las autoridades una investigación ya que las versiones no concuerdan: “¿por qué sacar el dinero meses antes?, ¿por qué tenerlo en su poder si no le pertenecía? ¿para qué se llevarse 300mil pesos a su trabajo si vive a dos cuadras de la escuela?

Cabe señalar que la tesorera funge también como Directora de la Casa Carmen Serdán, un espacio que busca cuidar de las mujeres de Huauchinango y la sierra norte.

Finalmente, piden también a la secretaria de Bienestar una investigación a través de la Promotora Yesenia Melendez Hernández, para evitar cualquier acto de corrupción en programa y la recuperación del recurso.