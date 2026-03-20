Comparte policía auxiliar de Puebla recomendaciones sobre el transporte público

Erika Méndez

La Policía Auxiliar de Puebla compartió recomendaciones para pasajeros de transporte público.

A fin de prevenir que los ciudadanos sean víctimas de un delito, indicó que cuando se movilicen en una unidad colectiva, los usuarios deben:

No portar artículos llamativos de lujo, llevar la cantidad exacta del pasaje, no entablar conversaciones con desconocidos, evitar dormir o distraerse en la unidad y no perder de vista sus pertenencias.