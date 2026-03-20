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Realizan en Atlixco encuentro de cocineras tradicionales

By Roberto Desachy / 20 marzo, 2026

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inauguró el encuentro de Cocineras Tradicionales en el zócalo, un espacio que durante tres fines de semana impulsará lo mejor de la gastronomía local.

Un orgullo de nuestras raíces que se comparte con el corazón.

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