Realizan en Atlixco encuentro de cocineras tradicionales

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inauguró el encuentro de Cocineras Tradicionales en el zócalo, un espacio que durante tres fines de semana impulsará lo mejor de la gastronomía local.
Un orgullo de nuestras raíces que se comparte con el corazón.
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