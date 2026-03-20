En campos del seminario hay venta de alcohol: Franco Rodríguez

María Tenahua

El secretario general de Gobierno (SGG), Franco Rodríguez Álvarez, admitió que detectaron que en los campos del Seminario venden alcohol.

Por ello, llevan a cabo operativos, para inhibir este tipo de acciones.

Señaló que de manera conjunta se desarrollan dispositivos con la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pues este tipo de venta es ilegal.

Franco Rodríguez enfatizó que estos espacios se crearon con el objetivo de que los ciudadanos realicen actividad física.

Es importante recordar que hace unas semanas el director del Instituto Municipal del Deporte, Ricardo Zayas Gallardo, refirió que en las inmediaciones de las unidades deportivas se venden bebidas alcohólicas y otras sustancias ilegales.