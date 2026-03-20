Pide Armenta a FGE investigar agresión contra mujer que defendió a perros callejeros

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) actuar con todo el rigor de la ley contra el hombre, que agredió a una mujer con un machete por defender a perros callejeros.
A través de un video, el mandatario lamentó los hechos en San Jerónimo Caleras, donde la fémina fue atacada por un hombre quien pretendía matar a los animales.
“Manifiesto mi rechazo absoluto y repudio a las actitudes que generan violencia, sea a niños, adultos a cualquier persona, a las mujeres fundamentalmente y a nuestros seres sintientes”, dijo Armenta.
Señaló que en Puebla se tiene que hacer respetar a los animales y familias contra los casos de violencia.
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