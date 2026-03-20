Anuncian aumento para sindicalizados de San Pedro Cholula 

*- La medida reconoce el compromiso y la labor del personal al servicio del ayuntamiento*

Desde Puebla

*20 de marzo, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Como parte del reconocimiento a la labor y compromiso del personal adscrito al Sindicato “Luis Cabrera” de la CTM, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, anunció un aumento salarial y la mejora de diversas prestaciones para las y los trabajadores.

La edil destacó que estas acciones no sólo representan un reconocimiento al desempeño de sus funciones dentro del Ayuntamiento, sino que también responden a la necesidad de fortalecer la calidad de vida de sus familias.

En ese sentido, precisó que el incremento salarial será del 4.5%, mismo que también se verá reflejado en prestaciones como el aguinaldo, así como en otros beneficios que serán informados directamente a las y los integrantes del Sindicato “Luis Cabrera”.

Por su parte, el secretario general de la CTM Puebla, Leobardo Soto, agradeció y reconoció el compromiso de la actual administración con el personal sindicalizado, subrayando que es la primera en realizar dos ajustes consecutivos en salario y prestaciones.

Finalmente, reiteró que el Ayuntamiento de San Pedro Cholula y el Sindicato “Luis Cabrera” mantienen una relación de diálogo y colaboración permanente, orientada a seguir sumando esfuerzos en favor del bienestar de las y los cholultecas.