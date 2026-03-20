Lilia Cedillo encabezó presentaciones de libros en FENALI BUAP 2026

Pensarnos Juntas: Mujeres universitarias en diálogo, obra que reúne las voces de mujeres en distintos ámbitos de la institución, para reflexionar sobre su trayectoria, retos y conquistas.

Los sueños de Carolino, libro que relata la historia del perrito con el nombre del edificio más emblemático de la BUAP, desde su llegada a las instalaciones universitarias hasta cómo se convirtió en un guardián leal.

Desde Puebla

“Estos relatos hablan sobre las historias de estudiantes, profesionistas, investigadoras y trabajadoras, en las cuales la BUAP jugó un papel importante y comparten qué les gustaría de la institución, señaló la rectora.

Son historias con un matiz distinto que nos inspiran”, explicó Lilia Cedillo. El primer libro refleja los sentimientos de compañeras universitarias.

Relata a mujeres que se atrevieron a desafiar a la época al venir a Puebla y estudiar, señaló.

“El caso de Carolino, añadió, fue especial, desde que llegó lo adoptaron los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y personal de DASU; dio un sello diferente al área Centro de la universidad”.