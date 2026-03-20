Tiraron feto en Puebla capital 

Desde Puebla

Esta tarde de viernes fue localizado un feto al interior de contenedor en la colonia Bosques de San Sebastián, ciudad de Puebla.

Los hechos ocurrieron en la esquina de avenida México y bulevar Xonacatepec.

La zona fue acordonada por elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana.

Se espera el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del feto.