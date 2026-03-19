Presentación de “Mi Rival”, la nueva telenovela producida por Carmen Armendariz para TelevisUnivision

Protagonizada por Sebastián Rulli, Alejandra Barros y Ela Velden.

Estreno por ViX este viernes 20 de marzo y por “las estrellas” el lunes 20 de abril a las 21:30 horas.

Por Mino D’Blanc

Este miércoles 18 de marzo fue presentada ante los representantes de los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales “Mi Rival”, la nueva telenovela producida ejecutivamente por la reconocida y experimentada Carmen Armendariz para TelevisaUnivision que se transmitirá por la plataforma de streaming ViX a partir de este viernes 20 de marzo y por “las estrellas” de lunes a viernes en la barra estelar de las 21:30 horas a partir del 20 de abril.

“Mi Rival” es protagonizada por Sebastián Rulli, Alejandra Barros y Ela Velden. El elenco está integrado por Arturo Peniche, Marco Treviño, Ana Bertha Espín, Martha Julia, Juan Carlos Remolina, Axel Ricco, Cinthia Aparicio, Diana Haro, Edward Castillo, Vicente Tamayo, Mildred Feuchter, Daniel Martínez, José Daniel Figueroa, Mercedes Hernández, Patricio Labastida, Jorge Caballero, Iker Madrid, Cassandra Iturralde, Nicolás Pous, entre otras y otros histriones.

La historia original de “Mi Rival” es de Inés Rodena con versión y libretos de Perla Farías, Verónica Suárez, Basilio Álvarez y Felipe Silva. La dirección de escena es de Enrique Arroyo y Héctor “El Oso” Márquez.

Cabe mencionar que Carlos Rivera y Alejandro Fernández fusionaron su talento para interpretar el tema musical de “Mi Rival”.

-Sinopsis: Es una historia en la que los celos, los secretos y las traiciones desatan una lucha emocional y ponen a prueba la fuerza de los lazos familiares. Paloma y su hija Bárbara se convierten en rivales al enamorarse del mismo hombre. Por un lado, Paloma intenta retener el amor de Renato, pero su hija Bárbara hará todo por conquistarlo.