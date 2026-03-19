Cirugía y neuroestimulación logran controlar la epilepsia en el 80% de los casos difíciles

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La epilepsia afecta aproximadamente a 50 millones de personas en el mundo, de las cuales el 80% viven en países en vías de desarrollo como México.

La cirugía resectiva y la colocación de estimuladores intracraneales superan el 70% de éxito en control de crisis epilépticas.

Siete de cada diez pacientes con epilepsia logran un control óptimo a través de un diagnóstico certero y estrategias de tratamiento farmacológico integral.

En el Día Internacional para la Concienciación sobre la Epilepsia, o Día Púrpura, que se conmemora el 26 de marzo, es importante hablar sobre esta enfermedad neurológica que es más frecuente de lo que se cree, datos apuntan a que en el mundo aproximadamente 50 millones de personas se ven afectadas, de las cuales 80% viven en países en vías de desarrollo como México y otros países de América Latina

“La epilepsia se puede definir como un trastorno neurológico crónico que produce una actividad neuronal eléctrica excesiva cuyas descargas provocan crisis espontáneas que interrumpen la actividad neuronal/cerebral y causan ausencias o convulsiones tónico-clónicas, es decir, rigidez muscular y/o movimientos rítmicos involuntarios, imposibles de prevenir”, describe el Dr. Paul Shkurovich Bialik, jefe del Departamento de Neurofisiología Clínica y coordinador de la Clínica de Epilepsia del Centro Neurológico en el Centro Médico ABC.

Algunos análisis demográficos han demostrado que en México hay de cuatro a 41 casos por cada 1,000 habitantes, lo que convierte a la epilepsia en un tema de salud pública que requiere mayor difusión para fortalecer su conocimiento y disminuir o eliminar el estigma en los pacientes, pues se sabe que hasta el 70% de las personas con esa condición logran un control óptimo a través de un diagnóstico certero y estrategias de tratamiento integrales y personalizadas.

De acuerdo con el neurólogo, sus causas pueden variar, pues se estima que hasta el 50% de los casos se pueden relacionar con algún aspecto genético y el resto por lesiones cerebrales como traumatismo craneal y accidentes cerebrovasculares, infecciones e, incluso, tumores.

Existen dos tipos de crisis epilépticas, las crisis focales y las crisis generalizadas, mismas que, a su vez, se dividen en función de sus manifestaciones: la primera se localiza en una parte específica del cerebro, mientras que la segunda se produce en todas las áreas del cerebro.

En cuanto al diagnóstico, la herramienta más importante es la historia clínica del paciente, asegura el Dr. Shkurovich, un análisis a detalle de las crisis epilépticas permitirá conocer su origen y utilizar estudios de imagen cerebral como el Electroencefalograma o la Tomografía por Emisión de Positrones (PET) para confirmar el diagnóstico, conocer el origen de las crisis y definir la estrategia de tratamiento.

Considerando que la base del tratamiento es la reducción de las crisis convulsivas, el equipo multidisciplinario del Centro Médico ABC, cuenta con alta tecnología de imagen, por ejemplo, con la vídeo-electroencefalografía o video-EEG, que, además de monitorear en tiempo real la actividad cerebral irregular, puede videograbar el momento exacto en que el paciente presenta los síntomas.

Se estima que entre el 20% y 30% de los casos de epilepsia son farmacorresistentes, es decir, que no responden al uso único o combinado de medicamentos. En estos casos, el equipo multidisciplinario evalúa opciones invasivas como la cirugía de epilepsia. Este procedimiento ha marcado un hito en el tratamiento, ya que la precisión tecnológica actual permite intervenir zonas del cerebro antes consideradas inoperables, logrando una tasa de éxito de hasta el 80%, asegura el Dr. Shkurovich.

“Otra de las técnicas relativamente nueva y exitosa, es la colocación de estimuladores magnéticos intracraneales que regulan o sincronizan los pulsos eléctricos del sistema nervioso central ligado a un nervio, por ejemplo, el nervio vago y pueden reducir las convulsiones hasta en un 75%”, añadió el Dr. Shkurovich.

Las dietas terapéuticas, en especial la cetogénica y sus variantes, han recuperado relevancia en el manejo de la epilepsia al modificar el metabolismo cerebral y reducir la excitabilidad neuronal, contribuyendo en la reducción de crisis epilépticas en los pacientes, esto puede ser una alternativa útil para casos farmacorresistentes.

La epilepsia no solo requiere atención médica especializada, sino también un esfuerzo colectivo para derribar mitos y fomentar la inclusión. Por ello, resulta vital difundir información confiable desde los primeros niveles de atención médica, de manera que pacientes y familias puedan acceder rápidamente a apoyo integral y especializado.

Gracias a la investigación y a la innovación tecnológica, hoy millones de personas con epilepsia cuentan con nuevas oportunidades de tratamiento y una mejor calidad de vida. Este avance reafirma el compromiso del equipo multidisciplinario de la Clínica de Epilepsia del Centro Neurológico del Centro Médico ABC, que impulsa la empatía y el uso de herramientas de vanguardia para transformar la experiencia de quienes viven con esta condición de salud.

El Centro Médico ABC es una institución que cuida la salud y seguridad de sus pacientes a través de las mejores prácticas médicas. Se distingue por ser solidario e incluyente, invirtiendo recursos en acciones para mejorar la salud en México, como el acceso a servicios médicos para población vulnerable, investigación y enseñanza a los futuros médicos y enfermeras. La vida nos une con nuestros pacientes, su familia, con organizaciones y con la sociedad en general para luchar por la vida y el bienestar de nuestro país.