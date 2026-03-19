El próximo domingo se estrena “Juego de Voces, Hermanos y Rivales”

Cinco parejas de talentosos hermanos buscarán ganar el game show musical televisivo.

Angélica Vale será la conductora oficial y tendrá como co-conductor a Ricardo Margaleff.

Por Mino D’Blanc

El próximo 22 de marzo se estrena por “las estrellas” la tercera temporada de “Juego de Voces”, producida por el experimentado Eduardo Suárez para TelevisaUnivision y que será conducido por Angélica Vale acompañada por Ricardo Margaleff como co-conductor.

Para esta edición el nombre de tan exitoso gamev show musical será “Juego de Voces, Hermanos y Rivales”, ya que será una divertida competencia entre cinco parejas de hermanos, repleta de retos artísticos, juegos y emotivos momentos.

El formato de la tercera edición da un giro muy interesante e inesperado, ya que los enfrentamientos directos serán entre los hermanos participantes, quienes no solamente pondrán a prueba su talento vocal, sino también su complicidad y su espíritu competitivo en el escenario, sin dejar atrás obviamente su lazo sanguíneo. Serán duelos muy intensos y momentos que sin duda alguna, darán mucho de qué comentar.

Estarán divididos en dos equipos que son:

“Favoritos”: Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández y Walo Silvas.

“Consentidos”: Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Silvas y Esteban Silvas.

“Juego de Voces, Hermanos y Rivales” se transmitirá todos los domingos a las 21:00 horas por “las estrellas”, en los Estados Unidos a través de Univisión a las 8P/7P, y además a través de la plataforma streaming ViX los fans podrán seguir momento a momento cada una de las presentaciones, así como las situaciones claves del game show desde cualquier dispositivo.