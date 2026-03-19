Lollapalooza revela cartel oficial y da más detalles sobre el legendario festival

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Lollapalooza Estados Unidos confirmó su regreso al Grant Park de Chicago para su edición 2026. El evento está programado desde el jueves 30 de julio hasta el domingo 2 de agosto. La organización del festival publicó el cartel oficial, el cual incluye una mezcla de géneros que abarca pop, rock alternativo, música electrónica y hip-hop.

Más de 150 artistas estarán distribuidos en ocho escenarios durante los cuatro días de conciertos, consolidando a esta cita anual como un punto de encuentro para miles de personas.

Los artistas principales de este año son Charli XCX, Tate McRae, Lorde, Olivia Dean, el productor originario de Chicago John Summit, Jennie, la banda The Smashing Pumpkins y The xx. La participación de The Smashing Pumpkins marca un regreso importante, ya que el grupo local no tocaba en la versión estadounidense de este festival por más de tres décadas.

El resto de la alineación presenta una variedad de actos. Entre los nombres confirmados figuran Lil Uzi Vert, Turnstile, The Neighbourhood, Ethel Cain, Empire of the Sun, Major Lazer, The Chainsmokers, Zara Larsson, Suki Waterhouse, 5 Seconds of Summer, Mustard y Yungblud. La escena del rap y el rock alternativo suma presentaciones de Clipse, Freddie Gibbs, Wet Leg, Wolf Alice, Geese y Blood Orange. Destacan también artistas de impacto global como Aespa, Little Simz y representantes de la música electrónica que incluyen a Boris Brejcha, Eli Brown, Boys Noize y DJ Trixie Mattel.

La preventa de boletos para los cuatro días comenzará el jueves 19 de marzo a las 10:00, hora del centro (CT). Durante la primera hora, los asistentes podrán adquirir las entradas al precio inicial más bajo garantizado. A partir de las 11:00, los costos subirán y dará inicio la venta al público general.

Quienes deseen comprar boletos en la fase de preventa deben registrarse previamente en el sitio web oficial del festival para recibir el código de acceso necesario.

Los precios base para los pases de cuatro días son los siguientes:

Admisión General: a partir de 399 dólares.

Admisión General Plus: a partir de 735 dólares.

VIP: a partir de mil 599 dólares.

Platinum: a partir de cuatro mil 650 dólares.

Paquete Lolla Insider: a partir de 29 mil dólares.

La distribución diaria de las bandas y solistas se publicará en fechas próximas, momento en que también iniciará la venta de boletos individuales. Lollapalooza mantiene su sede habitual en el centro de Chicago. Las autoridades del evento introdujeron nuevas áreas exclusivas, como las Northside Suites, las Suites en el escenario Perry’s y el Speakeasy Lounge. Las personas interesadas en asistir deben considerar la logística de alojamiento y transporte con anticipación, debido a la gran afluencia de turistas en la ciudad durante esas fechas.