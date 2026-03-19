Pago del predial representa una morosidad del 40%: Héctor González

María Tenahua

El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián, informó que esperan disminuir el 40 por ciento de morosidad que hay de parte de los ciudadanos que no han cumplido con su pago del predial y limpia.

Señaló que el 31 de marzo los capitalinos tienen como fecha límite pagar este gravamen con la tarifa del 2026, debido a que el pago anticipado del predial concluyó el 31 de diciembre del 2025.

Ante esto, señaló que han avanzado en el tema de que los capitalinos no cumplen con esta obligación, debido a que cuando llegaron a la administración el porcentaje era del 47 por ciento.