Armenta y Chedraui presentan la FIFA World Cup Trophy Tour 2026 en Puebla Capital

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Con el objetivo se sumarse a la fiesta que representa el Mundial 2026 para México, el gobernador, Alejandro Armenta y el presidente municipal, Pepe Chedraui encabezaron la presentación de la FIFA World Cup Trophy Tour 2026 en el Centro Expositor y de Convenciones de Puebla.

En un ambiente lleno de fiesta y con la presencia de la afición poblana, develaron la Copa del Mundo en la ciudad, donde permanecerá el 18 y 19 de marzo. El alcalde expresó que, hoy mas que nunca, el deporte tiene un lugar en el país gracias al impulso del gobierno federal y el estatal.

“Encendemos la emoción por el futbol y declaramos ante el mundo que Puebla está lista para el torneo más grande del año: el Mundial 2026. A las y los poblanos que nos ven y nos escuchan: a partir de este día, nuestra capital se consolida entre las principales ciudades de México, estamos preparados para recibir a visitantes y turistas”, enfatizó.