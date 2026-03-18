Aumentan homicidios en el actual sexenio

Maricela Allende

En medio de cifras que muestran variaciones a corto plazo, los datos de seguridad revelan una tendencia preocupante: en el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, los homicidios se mantienen en niveles superiores a los registrados en administraciones previas, particularmente en comparación con el periodo 2012-2018.

De acuerdo con el reporte diario, ayer se registraron 54 homicidios en México, lo que representa un incremento de siete casos respecto al día anterior, cuando se contabilizaron 47. Sin embargo, la cifra es menor en comparación con los 76 homicidios reportados en la misma fecha del año pasado.

La violencia continúa concentrándose en ciertas regiones del país. Chihuahua y Guanajuato encabezaron la incidencia con cinco homicidios cada uno, mientras que Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz registraron cuatro casos respectivamente. En conjunto, estas ocho entidades acumularon el 78% de los homicidios del día.

A pesar de que en el acumulado de 2026 se observa una disminución significativa —con 3,663 homicidios entre enero y marzo, lo que implica una reducción del 53% frente al mismo periodo de 2025—, el análisis de largo plazo muestra un panorama distinto.

En los primeros 17 meses del actual sexenio (2024-2030), se han registrado 37,411 homicidios. Esta cifra, aunque menor que los 54,646 casos contabilizados en el mismo periodo del sexenio anterior (2018-2024), supera los 33,522 homicidios registrados durante los primeros 17 meses del gobierno 2012-2018.

El promedio diario en lo que va de 2026 se ubica en 51 homicidios, lo que refleja que, si bien existen reducciones recientes, la violencia letal sigue en niveles elevados.