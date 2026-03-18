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Celebra BUAP la Semana Internacional del Cerebro 2026

By Redaccion1 / 18 marzo, 2026

Staff/RG

  • Del 17 al 19 de marzo en la BUAP, Semana Internacional del Cerebro 2026.
  • Conferencias, mesas redondas, exposición de carteles y talleres.
  • El doctor Victorino Alatriste Bueno, de la Facultad de Ciencias Químicas, dictó la ponencia: “Cuando el estrés remodela el cerebro: del cortisol a la atrofia neuronal”.
  • Programa y conferencias en vivo en la página de Facebook: Semana Internacional del Cerebro 2026, Fcq-Buap.

 

Victorino Alatriste Bueno

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