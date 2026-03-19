Atlixco florece con fuerza, riqueza cultural y turística

Staff/RG

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a disfrutar de una amplia agenda cultural, turística y tradicional durante esta temporada, con el objetivo de fortalecer la identidad del municipio.

Las actividades se realizan en distintos espacios públicos, destacando:

* La Muestra de Cocineras Tradicionales

20, 21, 22 de marzo de 10:00 a 17:00 hrs en Plaza de Armas

* Leyenda del Quinto Sol, Juego de Pelota y Voladores con antorchas

20 de marzo a las 19:00 hrs en la Plazuela de la Danza

* Equinoccio de Primavera

21 de marzo a las 07:00 hrs en el Cerro de San Miguel

* Festival “Mijtotil Ilhuitl Koneme” (Festival de las niñas y niños danzantes)

22 de marzo a las 10:00 hrs en la Plazuela de la Danza

* Exposición “Latido de la Tierra”

Hasta el 12 de abril en el Zócalo de Atlixco

Con esta agenda, la presidenta Ariadna Ayala, reafirma su compromiso de impulsar el turismo, preservar las tradiciones y posicionar al municipio como un destino atractivo en esta temporada.