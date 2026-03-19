Continúa Tonantzin Fernández fortaleciendo la infraestructura vial en San Pedro Cholula

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Entrega la pavimentación de la calle 3 Sur en el Barrio de La Magdalena, mejorando la movilidad y seguridad de las familias

18 de marzo de 2026. San Pedro Cholula, Pue. – Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias cholultecas, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, continúa con la entrega de obras de rehabilitación de vialidades en distintos puntos del municipio, incluyendo juntas auxiliares y barrios de la Cabecera Municipal.

En este marco, se llevó a cabo la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 3 Sur, entre 19 y 25 Poniente, en el Barrio de La Magdalena, vialidad que presentaba un notable deterioro debido al paso del tiempo y la falta de mantenimiento, lo que complicaba la movilidad tanto de peatones como de vehículos.

Durante el acto, la presidenta municipal destacó que, si bien existen diversas vialidades que requieren atención, su administración trabaja de manera permanente para mejorar la infraestructura urbana, mediante acciones de bacheo y pavimentación que contribuyan a una movilidad más segura y eficiente.

Asimismo, subrayó que esta obra responde a una de las principales solicitudes de las y los vecinos del Barrio de La Magdalena, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar y preservar esta vialidad, como resultado del trabajo coordinado entre sociedad y gobierno.

Finalmente, informó que en los próximos días se dará inicio a la cuarta etapa del programa “Bachetón”, que se implementará en la Cabecera Municipal, reforzando las acciones de mejoramiento urbano en beneficio de la población.