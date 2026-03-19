Con gran éxito inició de manera oficial la venta de boletos para el Tour 2026 “Lo que el seco no dijo” de Ricardo Arjona en México

El cantautor guatemalteco se presentará el 20 de diciembre en el Estadio Banorte en la capital del país.

Por Mino D’Blanc

Ricardo Arjona presentará en México su Tour 2026 que lleva por título “Lo que el seco no dijo”, marcando sin duda alguna, uno de los regresos más importantes del año en la escena musical.

Cabe mencionar que desde que fue anunciado de que el reconocido cantautor guatemalteco llegaría a nuestro país con esta gira, la respuesta masiva por parte del público no se hizo esperar, por lo que este arranque de venta marca el inicio de una de las giras más relevantes del año en curso en México, proyectando una alta demanda y consolidando estas presentaciones como eventos imperdibles en la agenda del entretenimiento 2026 por la promotora Music Vibe.

Es importante comentar que la alta demanda se hizo evidente desde el primer momento, consolidando a Ricardo Arjona como uno de los artistas más convocantes de habla hispana y reafirmando la profunda conexión que mantiene con México a lo largo de su impecable trayectoria.

“Lo que el seco no dijo” es un espectáculo de gran formato con una producción de primer nivel y un repertorio que reúne los más grandes éxitos de Arjona, quien promete una experiencia inolvidable para los miles de asistentes y se presentará el domingo 20 de diciembre a las 21:00 horas en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) en la capital de la república mexicana.

Los boletos tienen un costo de zona Diamante: $8,060, Platino: $5,580, VIP: $4,960, Terraza Inter.MX, Chariman’s Club, Super Seats, Locker Club, Tunnel Club y Corner Club: $4,710, Oro: $4,340, Lateral 100: $4,220, Palco Club: $4,090, Plata: $3,720, Platea 200: $4,090, Lateral 300: $3,600, Bronce: $3,100, Norte 100: $2,600, Alto Lateral 442 al 452: $2,360, Alto Lateral 503 al 513 y 542 al 550: $1,860, Cabecera, Preferente 300 y RS / RN: $1,740, PCD: $1,550, Alto Norte 453 al 468 y General de Pie: $1,490, Alto Lateral 602 al 612, 642 al 644 y 646 al 650: $1,240, Alto Norte 501 al 502 y 554 al 568: $1,120 y Alto Norte 656 al 660, 664 al 670 y 601: $990. Todos los precios ya incluyen cargos por servicio y los boletos están sujetos a disponibilidad. La venta oficial de boletos ya comenzó y se pueden adquirir en funticket.mx o en el link https://funticket.mx/evento/arjona-cdmx/, así como en las taquillas del Fórum Buenavista.

Ricardo Arjona será el primer artista latino en presentarse en el Estadio Banorte tras el Mundial FIFA 2026. El inmueble ha sido completamente remodelado y lito para una nueva era de espectáculos masivos.

Hay que recordar que el Coloso de Santa Úrsula, como también es llamado el estadio que es considerado el más importante de Latinoamérica, ha sido escenario no solo de momentos deportivos que marcaron generaciones como los Mundiales de Fútbol México 70 y México 86, sino también en relación a la música se han presentado artistas internacionales como Michael Jackson, Vicente Fernández, Bad Bunny y Karol G, todos ellos lograron llenos totales en dicho recinto. Este año Ricardo Arjona se suma a esa historia.