Secretaría de Educación Pública informó sobre accidente de la Telesecundaria “Quetzalcoatl”

Staff/RG
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública, informa que se mantiene atención a las y los alumnos, así como a madres, padres de familia y personal educativo que resultaron lesionados tras el accidente registrado la mañana de este 18 de marzo en la Sierra Negra.
La dependencia informa que 12 estudiantes viajaban acompañados de madres y padres de familia, dos docentes y la directora de la Telesecundaria “Quetzalcóatl” ubicada en la comunidad de Tepepa de Zaragoza, municipio de Coyomeapan, quienes se dirigían a un evento deportivo en la comunidad de San Sebastián Alcomunga, municipio de Ajalpan.
Las personas lesionadas recibieron atención inmediata y fueron trasladadas a distintas unidades médicas para su valoración, no presentaron lesiones severas. Asimismo, dos alumnas fueron atendidas en el Hospital Integral de Coxcatlán; su estado de salud se reporta estable y las lesiones no ponen en riesgo su vida.
La Secretaría de Educación Pública del Estado, en coordinación con autoridades municipales y del sector salud, mantienen atención y seguimiento a las personas lesionadas y permanecerán atentas a las necesidades de las familias afectadas.
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