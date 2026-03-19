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Tres años, tres Oscars: SOFA DGTL lleva Un don nadie contra Putin a Filmelier+

La película ganadora del Óscar a Mejor Largometraje Documental se estrenará en exclusiva en Filmelier+ el 26 de marzo

SOFA DGTL celebra un nuevo logro histórico en el panorama audiovisual. Por tercer año consecutivo, la compañía trae a América Latina al ganador del Óscar en la categoría de Mejor Documental. Este año el galardón fue para Un don nadie contra Putin, que se estrenará en exclusiva en Filmelier+ el 26 de marzo.

El documental fue filmado por un profesor de una pequeña ciudad de Rusia y registra en tiempo real el impacto de la propaganda estatal dentro de las escuelas durante el avance de la guerra. En medio de un régimen que promueve una intensa doctrina en las aulas, los adolescentes comienzan a ser incentivados a involucrarse como soldados en un conflicto que no les pertenece.

Con esta victoria, SOFA DGTL alcanza un logro poco común: tres años consecutivos llevando a México y Latinoamérica al ganador del Óscar a Mejor Documental. La secuencia comenzó con 20 Days in Mariupol, ganador en 2024, seguido por No Other Land, ganador en 2025.

A pesar de abordar conflictos distintos, las tres películas comparten una característica notable: son registros directos de personas comunes que decidieron documentar la transformación de sus comunidades en zonas de guerra.

“Hay algo muy poderoso que conecta estas tres películas: todas son retratos de la historia ocurriendo frente a la cámara. Son personas comunes registrando la transformación de sus comunidades en zonas de guerra y opresión.”

— Fabio Lima, SOFA DGTL

Además del ganador de este año a Mejor Largometraje Documental, otros títulos distribuidos por SOFA DGTL, a través de Synapse Distribution, también han destacado en la actual temporada de premios y están llegando al público latinoamericano. Entre ellos se encuentra Si pudiera, te patearía, nominado al Óscar a Mejor Actriz, disponible para alquiler y compra en plataformas digitales, y La voz de Hind Rajab, nominado al Óscar a Mejor Película Internacional, también disponible para alquiler y compra, y con estreno exclusivo programado en Filmelier+ para el 26 de marzo. Igualmente está ya disponible para compra y alquiler em plataformas digitales Sirát: trance en el desierto, nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. En el campo de la animación, también se lanzará Amélie y los secretos de la lluvia, nominada al Óscar a Mejor Película Animada, prevista para abril.

SOFA DGTL también mantiene amplias alianzas con distribuidoras. Para João Worcman, el éxito de SOFA DGTL se debe a una curaduría cuidadosa combinada con inteligencia de mercado.

“Nuestra curaduría combina el uso de datos, intuición, tradición en el mercado —que también significa acceso a buenos proveedores— y muchos años de experiencia distribuyendo películas en América Latina. Intentamos identificar historias fuertes y actuales, y las películas que elegimos siempre reflejan eso. Y cuando una de ellas termina ganando el Óscar… bueno, ahí también entra una pizca de mucha suerte.”

— João Worcman, Synapse

Para SOFA DGTL esta secuencia de nominaciones y premios refuerza su misión de descubrir historias relevantes y llevarlas al público latinoamericano en múltiples ventanas, desde los cines hasta las plataformas digitales. Este trabajo se realiza tanto a través de alianzas con servicios de streaming como mediante sus plataformas propias como Filmelier+, disponible por suscripción a través de Amazon Prime Video y dispositivos Roku.

Acerca de Filmelier+

Canal de streaming que surge de la curaduría de Filmelier.com, referencia en cine en América Latina con 3 millones de usuarios mensuales. Creada por SOFA DGTL, la plataforma reúne películas que van más allá del entretenimiento, ofreciendo experiencias significativas de diversos géneros. En su catálogo destacan obras premiadas, grandes nombres del cine mundial y títulos de culto. Disponible en Amazon Prime Video y Roku por un costo mensual de $59.

Acerca de SOFA DGTL

Agregador de contenido premium cuya misión es conectar historias con las personas, ayudando a los consumidores a encontrar el contenido adecuado para sus gustos personales. A través del servicio de recomendaciones de Filmelier.com ha obtenido un amplio conocimiento de la audiencia y es capaz de definir la mejor estrategia para adquirir y monetizar películas. Con 12 años de existencia, la compañía vende lo mejor del cine en más de 30 plataformas en América Latina en las modalidades de alquiler y compra (TVOD), suscripción (SVOD) y publicidad (AVOD), con más de 400 millones de horas vistas en 2024. También opera el sello de distribución Synapse Distribution, los canales de suscripción Filmelier+ y Adrenalina Pura+ (en asociación con California Filmes) y los canales Filmelier TV y Adrenalina Pura TV en YouTube.