Fortalecen en San Pedro Cholula nutrición con el programa “Leche para el Bienestar”

Desde Puebla

*19 de marzo, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Con el objetivo de fortalecer la nutrición y el bienestar de las familias cholultecas, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula llevó a cabo la afiliación y entrega de credenciales a nuevas y nuevos beneficiarios del Programa de Abasto Social “Leche para el Bienestar”.

El evento fue encabezado por la delegada del programa, Paola Ruiz; la presidenta municipal, Tonantzin Fernández; y la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Lupita Fernández, quienes reiteraron su compromiso de seguir gestionando acciones que impacten positivamente en la calidad de vida de la población.

Durante esta jornada, se integraron 110 nuevas personas beneficiarias, que se suman a las 626 ya inscritas en el municipio, ampliando así el alcance de este importante programa social impulsado por el Gobierno Federal.

Este programa está dirigido a niñas y niños de 6 meses a 12 años, adolescentes de hasta 17 años, mujeres en etapa de gestación o lactancia, mujeres de 45 a 59 años, personas con enfermedades crónicas o discapacidad, así como personas adultas mayores de 60 años.

En su mensaje, la presidenta municipal destacó que estos apoyos se entregan de manera directa por parte del Gobierno Federal y subrayó la importancia de continuar ampliando el padrón de beneficiarios, para que más familias puedan acceder a una alimentación adecuada. Asimismo, informó que actualmente el municipio cuenta con siete lecherías y que se trabaja de manera constante para ampliar su cobertura, especialmente en las juntas auxiliares.

Se dio a conocer que se prevé una próxima jornada de inscripción tentativamente para el mes de abril, por lo que se invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer la fecha definitiva.