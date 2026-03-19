Grupos ajenos a gobiernos podan árboles en Calzada Zaragoza

María Huerta
Vecinos de la Calzada Zaragoza, denunciaron poda de árboles, acción que, señalan, no es del gobierno estatal ni ayuntamiento de Puebla.
De acuerdo a imágenes, el personal que realiza el derribo de ejemplares porta cascos y chalecos naranjas.
De acuerdo a lo trascendido, dicha operación sería orquestada por los adversarios del gobierno, para golpear mediática y políticamente a las autoridades estatales.
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