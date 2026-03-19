Un muerto y dos heridos por asalto carretero en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Acatzingo

Desde Puebla
La madrugada de este jueves dejó una escena dolorosa en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Acatzingo, donde un operador de carga falleció y dos personas más resultaron heridas durante un intento de asalto en Acatzingo.
De acuerdo con reportes preliminares, hombres armados interceptaron la unidad pesada, el conductor intentó continuar su camino y evitar el atraco, pero les echaron detonaciones, que generaron este lamentable desenlace.
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