Un muerto y dos heridos por asalto carretero en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Acatzingo

Desde Puebla

La madrugada de este jueves dejó una escena dolorosa en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Acatzingo, donde un operador de carga falleció y dos personas más resultaron heridas durante un intento de asalto en Acatzingo.

De acuerdo con reportes preliminares, hombres armados interceptaron la unidad pesada, el conductor intentó continuar su camino y evitar el atraco, pero les echaron detonaciones, que generaron este lamentable desenlace.