“Matilda” levanta el telón en México; Gou apuesta todo por un musical que hizo por su hija

EL UNIVERSAL

Jaime Camil interpreta a la temida directora Tronchatoro y ha sorprendido por su trabajo en el escenario

Cuando Alejandro Gou vio por primera vez “Matilda” no le llamó la atención. Las versiones de Londres y Broadway le parecieron oscuras y muy alejadas de todo lo que ha hecho en teatro; sin embargo, decidió adquirir los derechos por una razón: su hija Emilia.

La niña es una de las tres jóvenes actrices que protagonizan este musical, que anoche alzó el telón frente a decenas de invitados, amigos y los nervios del orgulloso padre.

“Esto es algo fuera de serie. Jamás hubiera arriesgado mi carrera ni la hubiera expuesto a ella; simplemente quiero que la vean y ustedes sean los que juzguen. He estrenado muchos musicales en mi vida y hoy estoy con unos nervios”, dijo durante la alfombra roja del musical.

El productor también habló sobre la participación de Jaime Camil, quien interpreta a la temida directora Tronchatoro y ha sorprendido por su trabajo en el escenario:

“Desde que fue contratado me dijo: ‘Gou, yo no quiero un alternante ni un suplente. Jamás he dejado de dar una función, soy el más profesional del mundo’”, agregó.

Asimismo, explicó que desde su primer montaje ha intentado sembrar entre el público el gusto por el arte, especialmente entre los niños:

“¿Cuántos niños de los que están aquí van a querer ser actores o van a querer ver nuevamente una obra de teatro? Si lo primero que ven les gusta y les toca el corazón, estamos creando una nueva cultura teatral y sembrando nuevos consumidores”.

Finalmente, el productor compartió que “Matilda, el musical” saldrá de gira tras una temporada de 17 semanas en el Centro Cultural Teatro I, llevando la producción completa a diferentes ciudades; por lo pronto, la primera confirmada es Monterrey.

Dan la tercera llamada

La noche de este miércoles, “Matilda” arrancó de manera oficial su temporada con una función especial que previamente tuvo su alfombra roja.

Las primeras en pasar fueron las protagonistas Emilia, Raffaella y Elena, las tres niñas que dan vida a Matilda, quienes se mostraron emocionadas por cumplir sus sueños.

“Mi papá (Alejandro Gou) nos trata igual a todos, es muy lindo y nos crea un entorno positivo”, expresó Emilia.

Rossana Nájera fue una de las invitadas y aprovechó su encuentro con la prensa para mandar un mensaje a las pequeñas actrices:

“Lo que les puedo decir es que sigan luchando por sus sueños, que sigan gozando y divirtiéndose con lo que hacen; que no hagan lo que los adultos, que nos empezamos a juzgar, somos nuestros peores críticos. Ellas sólo gozan y disfrutan, eso hace que el público se enamore de cada una de ellas”, dijo.

El productor Rubén Lara también pasó por la alfombra roja y habló con los medios sobre su amiga Araceli Arámbula, quien acaba de dejar el montaje “Perfume de Gardenia”. Aunque él quiere trabajar con la llamada “Chule”, aún no tiene la obra ideal para ella. Incluso se refirió al incidente en el aeropuerto con los hijos de la actriz —fruto de su relación con Luis Miguel—, en el que fue revelada la identidad de su primogénito, Miguel.

“Sí se descuidó, pero tarde o temprano tenía que suceder. Yo los conozco de toda la vida, pero ella lo tomó bien y hasta dijo: ‘soy la suegra de México’”, señaló Lara.

También pasaron por la alfombra Alex y Celia Lora, Arlette Pacheco, Andy Zuno, Maca Carriedo, Paola Gómez, Gloria Aura, Eugenia Cauduro, Bárbara Torres, Jorge Salinas y Juan Torres, entre otros.