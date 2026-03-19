Energéticos, claves para la soberanía nacional: Sheinbaum

LA JORNADA

Pueblo Viejo, Ver. Al rememorar el legado del general Lázaro Cárdenas del Río, cuando en 1938 expropió la industria petrolera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que esa decisión “fue un acto de valentía histórica, de enorme amor por México y por su pueblo… un acto de soberanía”.

En el marco del 88 aniversario de aquel capítulo de la memoria nacional, la mandataria destacó que el manejo de los energéticos es clave para sostener la independencia del país, por lo que dejó en claro que México ni se entrega ni se vende.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y con la patria: que nunca más se entregue la riqueza de México, que nunca más se renuncie a nuestra soberanía (…) Y mientras exista un pueblo orgulloso de su historia, decidido a luchar por la justicia y el bienestar, México seguirá siendo una nación libre y soberana, que camina con la frente en alto. Porque el petróleo, el gas, el viento, el sol y la riqueza de nuestra tierra tienen un solo dueño legítimo: el pueblo de México. México no se vende, México no se entrega, México se defiende”.

Aniversario del histórico día

Desde el complejo industrial de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde se fabrican las estructuras ligeras marinas (plataformas para extraer el hidrocarburo), ubicado en esta zona del Golfo de México, a un costado del río Pánuco, la jefa del Ejecutivo encabezó la ceremonia oficial por la expropiación petrolera.

Estuvo acompañada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, heredero del general y quien presidirá la Comisión Consultiva del Petróleo que en breve Pemex pondrá en operación, con el objetivo de emitir opiniones técnicas en materia energética.

Reconoció al ex candidato presidencial “por su lucha, por su historia, por lo que significa para el país y, además, por haber aceptado ser parte de este consejo que nos ayude a tomar decisiones sobre la visión energética de México y Pemex”.

Durante toda su vida, apuntó Sheinbaum Pardo, el ingeniero “se ha dedicado a luchar por la soberanía energética y nos enseñó, allá por 1988, que la lucha por la democracia se construye con el pueblo de México. Cuauhtémoc Cárdenas debería haber sido el presidente de la República ese año, pero un fraude electoral nos arrebató esa posibilidad, como nos la arrebataron también en 2006 con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador”.

Ante decenas de trabajadores petroleros y funcionarios de su gabinete, como la secretaria de Energía, Luz Elena González; el director de Pemex, Víctor Rodríguez, y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel –nieto del general–, la Presidenta puntualizó que el modelo neoliberal apostó por debilitar “deliberadamente” y privatizar las empresas del Estado.

Refirió que en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, debido a que los precios internacionales del petróleo alcanzaron niveles históricos de 100 dólares por barril –como los que se dan hoy a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente–, el país tuvo excedentes petroleros de entre 10 mil millones y 16 mil millones de dólares anuales, pero su destino fue el apoyo a grandes corporativos, privilegios a altos funcionarios públicos y corrupción.

“Sólo para darse una idea, (ese dinero) hubiese alcanzado para construir más de tres o quizá cuatro refinerías del tamaño de Dos Bocas. De ese tamaño fue el saqueo de los excedentes petroleros.”

Destacó que en 2018, con el triunfo electoral de la 4T, se han recuperado tanto a las empresas del Estado para beneficio del país, así como la soberanía energética y la dignidad del pueblo de México.

Así, sostuvo, se ha reducido significativamente la importación de gasolina –por el reforzamiento del sistema de refinación–, pero México aún importa 75 por ciento de ese energético. Mejorar la producción de ese combustible y ampliar el uso de energías renovables es el siguiente objetivo.

En ese acto, en el que también acudieron los gobernadores de Veracruz y Tamaulipas, Rocío Nahle y Américo Villarreal, y fue evidente la ausencia del líder del sindicato petrolero, Ricardo Aldana, la titular del Ejecutivo enfatizó que la noche del 18 de marzo de 1938, cuando el general Cárdenas del Río anunció la expropiación, representó “una de las fechas más profundas y trascendentes en la historia de nuestra patria”.

Resaltó que el pueblo respondió aportando lo que pudo para la indemnización de las 17 empresas extranjeras que tenían el control de la industria. Fue “uno de los gestos de solidaridad más conmovedores de nuestra historia”.

Ante ello, rubricó: “somos herederos del espíritu que nació aquella noche de 1938. Hace 88 años, el general Lázaro Cárdenas del Río confió en su pueblo; hoy, 88 años después, seguimos confiando en nuestro pueblo y defendiendo su soberanía. Y cuando miramos nuestra historia, entendemos algo profundo: los momentos más grandes de México nacen cuando un pueblo digno decide tomar en sus manos su propio destino”.