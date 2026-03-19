Diablos Rojos Femenil vence a Sultanes y empata Serie de la Reina

LA JORNADA

Con un rally de tres anotaciones en la tercera entrada, Diablos Rojos Femenil venció 3-1 a Sultanes Femenil para empatar (1-1) la Serie de la Reina de la Liga Mexicana de Softbol.

En el segundo encuentro de la final, Leannelys Zayas conectó un cuadrangular de tres carreras en el tercer episodio para darle el triunfo al conjunto escarlata en el Walmart Park, que contó con la asistencia de cinco mil 680 aficionados.

El equipo de Monterrey recortó distancias en la pizarra en la parte baja de la quinta entrada gracias a una carrera de Yanina Treviño; sin embargo, no logró superar al conjunto capitalino.

El tercer duelo de la serie se llevará a cabo este viernes en el estadio Alfredo Harp Helú, donde Diablos Rojos Femenil está obligado a conseguir la victoria en busca del bicampeonato del torneo.