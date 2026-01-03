Exportaciones de petróleo venezolano se paralizan tras embargo y captura de Maduro

Excelsior

Las exportaciones petroleras de Venezuela permanecen paralizadas luego de caer a mínimos históricos, en medio del bloqueo anunciado por Donald Trump a todos los buques sancionados que entren y salgan de las aguas del país. La situación se mantiene debido a que las capitanías portuarias no han recibido solicitudes para autorizar la salida de barcos ya cargados, según informaron el sábado cuatro fuentes.

Trump afirmó ese mismo día que un “embargo petrolero” sobre Venezuela estaba en pleno efecto, horas después de un operativo militar que puso fin al gobierno de Nicolás Maduro.

Buques detenidos y puertos sin actividad

Varios buques que cargaron recientemente crudo y combustibles con destino a Estados Unidos y Asia no han zarpado, mientras que otros que aguardaban para cargar abandonaron el país sin mercancía, de acuerdo con datos de seguimiento marítimo.

Ningún petrolero cargó el sábado en José, el principal puerto petrolero de Venezuela, según información de TankerTrackers.com.

Riesgo de recortes en la producción

Una suspensión total de las exportaciones, incluidos los tanqueros fletados por Chevron, podría acelerar la necesidad de recortar la producción en los yacimientos, ya que los tanques de almacenamiento —e incluso los buques utilizados como almacenamiento flotante— se han llenado en las últimas semanas, de acuerdo con fuentes y documentos internos de PDVSA.

Ni PDVSA ni Chevron respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Exportaciones en mínimos estructurales

Según datos históricos recopilados por Reuters, las exportaciones petroleras de Venezuela ya se encontraban en niveles estructuralmente bajos antes de este nuevo episodio:

En 2023, promediaron alrededor de 700 mil barriles diarios

A finales de la década de 1990, el país exportaba más de 2.5 millones de barriles diarios

Las sanciones estadunidenses impuestas desde 2019 —endurecidas en distintos momentos y parcialmente flexibilizadas en 2023 mediante licencias específicas, como la otorgada a Chevron— han generado cuellos de botella recurrentes en puertos como José, donde la capacidad de almacenamiento terrestre es limitada y se ha recurrido de forma reiterada al uso de buques como almacenamiento flotante.

Analistas advierten que, en escenarios de paralización total de exportaciones por más de dos a tres semanas, PDVSA suele verse obligada a reducir la producción entre 10% y 20%, especialmente en la Faja del Orinoco, debido a las restricciones técnicas para detener y reiniciar pozos de crudo extrapesado.