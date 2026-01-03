Gobernador Armenta “jala orejas” a Barragán y pide auditoría por obra que salió a precio de lujo

Abelardo Domínguez

Lo que pintaba para ser un evento protocolario terminó en un regaño público con tintes de exhibición, luego de que el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, pusiera bajo la lupa al presidente municipal de Xicotepec, Carlos Barragan Amador, por una obra que, a decir del mandatario, salió más cara que pavimentar con oro.

Durante su visita al municipio, Alejandro Armenta cuestionó abiertamente la pavimentación de la calle Aviación, en la colonia del mismo nombre, señaló que la obra fue asignada por contrato y que podría existir un presunto desvío de recursos, lo que en el argot popular se conoce como “moche” o “milpa”.

El momento incómodo llegó cuando el gobernador señaló que el costo de la obra resulta excesivo, pues supera los 4 millones de pesos por un tramo reducido, cuando según su cálculo debió realizarse con no más de un millón.

La expresión del alcalde no pasó desapercibida: serio, incómodo y visiblemente molesto, Barragán intentó responder… pero terminó retando al gobernador.

La respuesta no fue la esperada. Armenta le lanzó una pregunta directa: “¿Quiere que intervenga la Auditoría Superior?” A lo que el edil morenista, de forma apresurada, respondió que no lo consideraba correcto. Esa frase bastó para encender aún más el ambiente, pues el gobernador ordenó de inmediato que se investigue el caso.

Así, frente a funcionarios y ciudadanos, Carlos Barragán pasó de anfitrión a protagonista del regaño, quedando expuesto por una obra millonaria que hoy será revisada con lupa. Mientras tanto, en Xicotepec ya se preguntan si la calle Aviación no solo despega… sino que también eleva demasiado el presupuesto.