Alejandro Armenta y gobernadores de la 4T emitieron desplegado de respaldo a Sheinbaum

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier y sus homólogos de la Cuarta Transformación emitieron un desplegado de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras los sucesos en Venezuela.

Consideraron que todo conflicto debe resolverse por la vía de derecho y mediante los organismos internacionales.

Reconocieron el liderazgo de Sheinbaum Pardo, que ha actuado con responsabilidad, visión de Estado y compromiso social.