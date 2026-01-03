Puebla capital se llena de magia con el Desfile de Reyes Magos

Arlette Hernández

Puebla, Puebla. – El primer cuadro de la ciudad se iluminó con música, color y alegría con el tradicional Desfile de Reyes Magos de la Capital Imparable, organizado por el DIF Puebla Capital.

El banderazo inicial estuvo a cargo del alcalde Pepe Chedraui y de la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, quienes encabezaron este magno festejo que reunió a más de 7 mil personas entre turistas y poblanos.

El desfile dio inicio a las 6:30 de la tarde con un espectacular show de 40 drones que durante 10 minutos surcó el cielo poblano sobre la Avenida Juárez, a la altura de la 25 sur, lo que marcó el arranque del recorrido. Posteriormente, avanzaron los contingentes integrados por bandas de música, carros alegóricos, botargas y medios de comunicación, regalando sonrisas y momentos de ilusión a las y los asistentes que se dieron cita a lo largo de la Avenida Juárez, continuando por la Avenida Reforma–Juan de Palafox y Mendoza, hasta la 4 norte-sur.

En esta segunda edición del Desfile de Reyes Magos de la Capital Imparable participaron más de dos mil integrantes en las 15 bandas de música y de guerra de municipios de Puebla, Amozoc, San Pedro Cholula e Izúcar de Matamoros:

1. Banda de Guerra “Dianas”

2. Banda de Música Imperio 56

3. BINE Marching Band

4. Titanes Marching Band

5. México 68 Marching Band

6. Halcones ENSEP

7. Exa Fénix Marching Band

8. Banda de Guerra Águilas de Acero

9. Marching Band Colibríes

10. Fuego Azteca Marching Band – Centro Escolar Profesor Gregorio de Gante

11. Banda Latina Camaleones Itzocan Independiente

12. Auténticos Soles Banda de Música

13. Halcones FIM Banda de Guerra

14. Halcones FIM Banda de Música

15. Ángeles Banda de Música

El festejo culminó con un segundo espectáculo de 100 drones a la altura del zócalo de la Capital, donde, justo al paso del último carro alegórico frente al Palacio Municipal, el cielo se iluminó con imágenes alusivas a los Reyes Magos, cerrando con broche de oro una noche llena de tradición, alegría y convivencia familiar.