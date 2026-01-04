Video: “Esperaré sin temor todas las auditorías”, reta Carlos Barragán

Desde Puebla

Después de que se exhibió el video en que el gobernador Alejandro Armenta le reclamó el probable sobreprecio en una obra y advirtió auditarla, el presidente municipal de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, usó sus redes sociales, para retar a que se analice su gestión y negar temor:

TAMBIÉN QUIERO HACER UN COMENTARIO A MI PUEBLO SOBRE UN VIDEO QUE CIRCULA EN REDES.

Que soy un hombre recto, una persona honesta que creo no merecia haber recibido ciertas palabras, asi me conducire siempre de manera transparente, no tengo otra educacion, en alguna ocación un gobernador (Rafael Moreno Valle) E.P.D. ya me había dicho estas palabras y no me dio miedo porque sabía que había yo hecho las cosas bien y me revisaron mi cuenta al derecho y al revés y el resultado fue que aprobaron mi cuenta pública sin ningún problema porque no encontraron ninguna anomalia y ya después hasta me invitaba que fuera yo candidato del Pan pero no acepte y ahora esperaré todas las auditorías de la auditoría superior del estado y de la Auditoria superior de la federacion que están ya calendarizadas para nuestro municipio con gusto, por saber que estamos haciendo las cosas bien, no las esperaré con temor, porque sé que tengo una enorme responsabilidad con mucha gente que cree en mi persona, tengo una enorme responsabilidad con 4 hijos y 1 nieta que no seria justo avergonzarlos y si tengo que hacer que se sientan orgullosos de mí y tengo un gran compromiso con todo mi querido pueblo de Xicotepec, me gustará mucho cuando termine mi periodo el caminar por las calles y seguir saludando y seguir dandonos un abrazo con aprecio con las personas de mi pueblo como siempre lo he hecho y seguir ayudando aunque no tenga ningún cargo, solamente porque eso me enseñaron mis papás a ser solidario y buena persona.

Adicionalmente les informo tambien que todas las obras que he hecho en este tiempo que llevo de Presidente llevan la validacion del Gobierno del estado, checan que tecnicamente y economicamente este bien proyectada cada obra, los metros de ancho de cada calle, lo largo, lo grueso, que calibre de acero lleva intermedio y los precios no los pongo yo, los pone el Gobierno del estado.

Gracias Gobernador por visitarnos, Xicotepec es tu casa y aquí siempre serás bien recibido, en tus manos está nuestro crecimiento en obras como el Ramal de la Autopista y otras más obras que se necesitan de la mano y disposición del Gobermador por ser obras grandes.

Que tengan un bonito fin de semana todas y todos.

Ya el lunes reanudamos actividades en el Ayuntamiento, bueno aunque muchos chambeamos todos los días sin descanso y entraremos este año con más entusiasmo y ganas de lograr hacer que Xicotepec sea un mucho mejor para vivir.