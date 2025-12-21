Invitan a disfrutar el nacimiento de talavera en Palacio Municipal

Desde Puebla

Puebla, Pue., 21 de diciembre de 2025.- Gobierno de la Ciudad que preside el alcalde Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) y su titular, Anel Nochebuena Escobar, presentan la exposición “El Nacimiento Navideño”.

Esta muestra, que celebra la identidad cultural poblana a través del arte de la talavera, forma parte de la programación del festival Vive el Invierno y transforma el Palacio Municipal en un espacio donde habitan la tradición, la fe y maestría artesanal.

Talavera Santa Catarina, reconocida por su compromiso con la preservación de las técnicas ancestrales de este arte declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, presenta las piezas: San José, Arcángel, Virgen María, Niño Dios y el Pesebre. Cada figura ha sido elaborada con el esmero y la precisión que caracteriza a las y los maestros artesanos poblanos, quienes a través de sus manos perpetúan una tradición de más de 500 años.

Las y los poblanos podrán visitar esta exposición de 10:00 a 20:00 h y hasta el 07 de enero en el Palacio Municipal, ¡la entrada es libre! El festival #ViveLaNavidad invita a ver esta temporada desde una perspectiva auténticamente poblana.

