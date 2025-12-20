La película mexicana “La Cazadora” participará en la 42ª Edición del Festival de Cine Sundance.

Por Mino D’Blanc.

Hace unos días el Festival de Cine de Sundance dio a conocer la Selección Oficial de su edición número 42 que se celebrará por última vez en sus históricas sedes de Park City y Salt Lake City y será del jueves 22 al sábado 31 de enero del entrante año 2026.

Cabe mencionar que en dicha Selección Oficial se encuentra la película mexicana “La Cazadora”, que es la ópera prima de la cineasta Suzanne Andrews Correa y es protagonizada por la reconocida actriz Adriana Paz.

“La Cazadora” participará en la sección “World Cinema Dramatic Competition” que es una de las más destacadas del certamen por resaltar voces internacionales de cineastas emergentes fuera de Estados Unidos.

Escrita y dirigida por la propia Suzanne Andrews Correa, “La Cazadora” está inspirada en hechos reales. La trama se desarrolla en Ciudad Juárez en Chihuahua y en Tuxpan en Veracruz, y narra la historia de una mujer que responde a un llamado desesperado frente a la impunidad que rodea la violencia contra las mujeres.

Cabe mencionar que la cineasta orgullosamente de nuestro país, llega al Festival Sundance con una trayectoria ya reconocida en el mismo, ya que en el año 2019 obtuvo el “Premio del Jurado” en la sección “Cortometrajes: Ficción de EE.UU.”, por “Green”, su trabajo en dicho formato coescrito y dirigido por ella. Con dicho reconocimiento se consolidó como una de las voces emergentes más sensibles y comprometidas del cine independiente. “Green” narra la historia de un conductor turco de bicitaxi que es indocumentado, que radica en Nueva York y que su vida y la de su comunidad se ve amenazada tras atraer la atención policial.

Adriana Paz, quien como se menciona anteriormente es la protagonista, comparte créditos con Jennifer Trejo (“Radical” junto a Eugenio Derbez), Teresa Sánchez (“Premio Especial del Jurado a la Actuación” en Sundance 2022), Eme Malafe en su debut cinematográfico, el actor juarense Guillermo Alonso y una aparición especial de Leidi Gutiérrez. Además aparecen en la trama otros talentos locales de Ciudad Juárez. El director de casting es Luis Rosales.

Sobre su actuación den “La Cazadora”, Adriana Paz puntualizó: “es un proyecto que me atravesó profundamente desde la primera lectura. Interpretar a una mujer que debe enfrentarse a un sistema que insiste en silenciarla ha sido uno de los retos más intensos y transformadores de mi carrera. Estoy muy agradecida de compartir esta película en Sundance, un festival que siempre ha impulsado historias valientes y necesarias”.

Suzanne Andrews Correa comentó: “ha sido un privilegio poder contar esta historia y será un gran honor estrenar “La Cazadora” en el Festival de Sundance, que me ha apoyado como artista. Hace 10 años, me lancé por este camino con la intención de entender las circunstancias, las injusticias, y las emociones que empujaron a una mujer hacia estos actos desesperados. Como directora no quise juzgar, sino sumergir al espectador en la perspectiva de la protagonista con el fin de llegar a una empatía profunda y desafiante”.

Zafiro Cinema, reconocida empresa productora de proyectos como “Te llevo conmigo” (2020) -cinta ganadora de Sundance 2020 del “Audience Award” y el Next Innovator Award- y “El ladrón de perros” (Tribeca) es la que realizó la producción de “La Cazadora”. Dicha compañía es dirigida por los productores Gabriela Maire (“Las niñas bien”) y Edher Campos (“Huesera”) y lidera la realización de este largometraje, en asociación con la productora estadounidense Mynette Louie (“Swallow”) y los productores ejecutivos Fabiola Velázquez, Amaury Vergara Zataraín, Luis Rosales y la propia Adriana Paz.

El equipo técnico que participó en la filmación es de gran trayectoria como la cinematógrafa María Saravia Herrera, el diseñador de producción Francisco Blanc, el editor Gilberto González, el diseñador sonoro Alex de Icaza y el músico Tomás Barreiro.

“La Cazadora” contó con el estímulo fiscal de EFICINE y el apoyo de empresas mexicanas como CTT EXP & Rentals y Chemistry.