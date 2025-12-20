Comercio informal, presente en la calle 5 de Mayo

Erika Méndez

Comerciantes informales están en la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico de Puebla, algunos días previos a la navidad 2025.

Transitar se torna complicado en algunos momentos por los puestos de comerciantes en el corredor turístico.

Ofrecen desde productos como ropa, calzado, artículos para el hogar, joyería de fantasía, pantuflas, aparatos eléctricos, hasta comida como chalupas, enchiladas, fruta, esquites y más.